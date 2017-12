Aggredisce i carabinieri: arrestato 25enne ubriaco

Arrestato a Cantù ragazzo di 25 anni di orgine domenicana ma regolaemnte residente nella cittadina brianzola. Nella notte i carabinieri di Cantù sono intervenuti in via Corbetta a seguito di una segnalazione di un cittadino che si è imbattuto in un litigio che stava avvenendo in strada. I carabinieri si sono avvicinati al 25enne per il normale controllo delle generalità ma non appena ha aveuto i militari a distanza ravvicinata il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro di loro con violenti spintoni.

I carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a mettergli le manette ai polsi. Il giovanbe è stato arrestato con l'accusa du violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. E' la seconda volta che viene arrestato per lo stesso motivo. La prima volta è accaduto lo scorso 30 settembre: in quell'occasione era stato condannato a 4 mesi di reclusione ma rimesso subito in libertà.