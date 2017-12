Anziana in stato confusionale soccorsa dai carabinieri nella mattina di Natale

I carabinieri di Cantù nella mattina di Natale hanno soccorso un'anziana donna che vagabondava in stato confusionale in Largo Adua. I militari hanno notato la donna in difficoltà mentre camminava disorientata e stremata dal freddo. Alla domanda dei carabinieri dove fosse diretta, la pensionata ha risposto che stava andando a trovare il figlio ma non sapeva ricordare né dove abitasse lui né dove abitasse lei stessa.

Grazie all'aiuto anche di altri cittadini i carabinieri sono potuti risalire risalire all'identità della pensionata, una 86enne residente in via Monte Santo a Cantù. In breve è stato contattato il figlio che era totalmente ignaro dell'accaduto. Madre e figlio si sono riabbracciati al pronto soccorso di Cantù dove la anziana è stata trasportata da un'ambulanza del 118 per accertamenti.