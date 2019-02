Cocaina in casa, arrestato un ragazzo di 21 anni a Cantù

I carabinieri di Cantù hanno arrestato un ragazzo di 21 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è un albanese che si trova in Italia illegalmente. Il blitz è stato effettuato il 5 febbraio 2019 nelle prime ore della mattina. I carabinieri del nucleo operativo hanno perquisito l'abitazione del giovane pusher a conclusione di mirate indagini contro il fenomeno dello spaccio di droga nella zona.

Nell'appartamento di via Mazzini i militari hanno trovato ben 40 grammi di cocaina, di cui 4 grammi già suddivisi in 8 dosi pronte per essere vendute. Nella stessa casa i carabinieri hanno trovato tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi, come ad esempio un bilancino di precisione, oltre a 265 euro che si ritengono essere provento dell'attività di spaccio. Il giovane spacciatore è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.