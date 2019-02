Auto incendiata a Cantù: uomo ustionato

Paura a Cantù per un'auto incendiata: è successo in via Giovanni da Cermenate poco prima delle 18 di venerdì 15 febbraio 2019. La vettura ha preso fuoco all'altezza del civico 50. Sul posto è intervenuta per un soccorso tecnico urgente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e un'ambulanza: ferito fortunatamente in maniera lieve l'occupante della macchina, un 52enne, con leggere ustioni alle mani. E' stato portato in codice verde all'ospedale di Cantù.

Praticamente distrutta la vettura, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco.