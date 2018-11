Auto incendiata a Cantù

Incendio a Cantù in via Fossano con un'auto in fiamme nel pomeriggio di giovedì 1° novembre 2018. Per cause in corso di accertamento una macchina ha preso fuoco. Grande l'apprensione in strada: la vettura, una Citroen C3, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Subito sono intervenuti i pompieri che hanno domato il rogo. Ingenti i danni alla macchina. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada per permettere i soccorsi. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.