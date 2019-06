Paura a Cantù, bambino di 9 anni rischia di annegare in piscina: è grave

Attimi di terrore nella piscina comunale di Cantù in via Papa Giovanni XXIII dove un bambino di 9 anni ha rischiato di annegare. E' successo nella mattina di martedì 18 giugno 2019: pochissime le informazioni al momento. Pare che il bambino si sia sentito male rischiando di annegare. L'allarme è scattato verso le 11. Sul posto ambulanza e automedica, ma per soccorrere il piccolo più velocemente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Milano. E' stato trasportato dall'elicottero in codice rosso in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per chiarire cosa è accaduto.