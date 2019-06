Tir incastrato: bloccato il ponte di Cantù-Asnago

Disagi alla viabilità a Cantù, in località Asnago: un tir che stava trasportano la motrice di un camion è rimasto incastrato tra l'asfalto e il terreno al di fuori della carreggiata, proprio in prossimità del ponte che sovrasta la ferrovia, come si nota dalla foto del lettore Tamirat Verga. La strada che collega Cantù a Cermenate, dunque, è rimasta bloccata a lungo. Sonmo intervenuti gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco.

