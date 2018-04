Troppo alti i costi per sicurezza e straordinari dei vigili: salta la Notte dei mille colori di Cantù

Cantù, almeno per quest'anno, perde uno degli eventi più allegri che da dieci anni animavano la città sul finire della primavera. "La Notte dei 1.000 colori" quest'anno non si farà. Colpa, si fa per dire, dei vigili. Nel senso che per garantire il corretto svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme sulla sicurezza imposte dalla legge Minniti occorre sostenere dei costi extra, vale a dire gli straordinari degli agenti della polizia locale che si dovrebbero occupare del servizio d'ordine e sicurezza durante l'evento. Tali costi ammontano a circa 5mila euro. Impossibile, per l'associazione Carnevale Canturino, fare fronte a tale spesa in questo momento.

A decidere di non organizzare la Notte dei mille colori è stata proprio l'assemblea che si è riunita nella serata di giovedì 19 aprile 2018 per l'approvazione del bilancio e la nomina di 4 nuovi consiglieri su sette. Nel corso dell'assemblea, conti alla mano, si è scelto di rinunciare all'allegro evento. Infatti, nelle casse dell'associazione sono finiti solo 3mila euro dopo il maxi evento del Carnevale Can turino 2018.

Basta pensare che per le sfilate carnevalesche il servizio di sicurezza obbligatorio era costato poco più di 19mila euro, metà dei quali sostenuti in via del tutto eccezionale dal Comune di Cantù, mentre l'altra metà è stata pagata proprio dall'associazione.

Le alternative, volendo, si sarebbero potute trovare, come ad esempio organizzare la manifestazione di giugno in un'altra location che non obbligasse al rispetto delle norme della legge Minniti. Un'idea era il capannone dell'associazione. Ma poi che evento sarebbe stato? Non certo all'altezza delle precedenti edizioni. A malincuore, dunque, il Carnevale Canturino ha dovuto dire no alla Notte dei 1000 colori 2018.