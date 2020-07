Cantù: riapre la piscina di via Giovanni XIII

Fra pochi giorni riaprirà la piscina di Via Giovanni XXIII, a Cantù, un impianto comunale gestito dalla privata Sport Management, che è sicura di poter garantire agli utenti una permanenza in piena sicurezza. Tanto più che l'impianto, tra settembre e febbraio, era stato interessato da una serie di migliorie che oggi rendono il luogo più facile da gestire in termini di affluenza e sicurezza.

In questi ultimi giorni di chiusura poi, la piscina e i suoi spazi sono in via di adeguamento per rispettare i decreti ministeriali, regionali e territoriali legati al protocollo anti Covid-19. Sanificazione , regolamentazione accessi, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua) e tutela del personale saranno dunque garantiti dall’azienda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura.