Cantù, uomo cade dal balcone in via Ricci: morto

Un uomo di 31 anni, residente a Carimate, è caduto da un balcone in via Ricci a Cantù. Il dramma si è consumato intorno alle ore 13.30. Sono sconosciute le cause della caduta, ma gli agenti di polizia locale, intervenuti sul posto insieme agli uomini del 118, hanno richiesto l'intervento dei militari del nucleo operativo dei carabinieri di Cantù.

Saranno le indagini dei carabinieri ad appurare se si sia trattato di un incidente, un gesto volontario del 31 enne (magari dettato dalla disperazione) o un tentato omicidio. Per il momento sembra che si sia trattato di suicidio.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale ma le sue condizioni sono sembrate subito disperate quando il medico del 118 e i soccorritori della Croce Rossa di Cantù lo hanno soccorso in via Ricci. L'uomo è morto all'ospedale di Cantù.