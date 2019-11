A Cantù c'è la casa di Babbo Natale

Nello splendido scenario di Villa Calvi a Cantù, tutti i bimbi potranno incontrare Babbo Natale, portargli la loro letterina, fare una foto ricordo e partecipare ai laboratori per creare doni, in compagnia di tanti elfi magici. La manifestazione si svolge tutti i weekend dal 23 novembre al 22 dicembre, l'antivigilia, la vigilia e il 4, 5 e 6 gennaio. L'orario resta sempre lo stesso, ovvero dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Nella casetta di Babbo Natale sarà possibile non soltanto incontrare Santa Claus e consegnargli personalmente la propria letterina, ma anche portare un gioco vecchio in buono stato e riceverne in cambio un altro. Proprio lì accanto poi, ecco il piccolo atelier di Babbo Natale, una stanza da dipingere in libertà insieme ad altri bambini e ai loro genitori. Il laboratorio degli Elfi sarà invece basato sul riciclo in particolare del legno e di altri prodotti della natura. I folletti ci insegneranno a usare l'illustrazione come mezzo di espressione, insieme alle fiabe, al teatro e a tanti giochi in movimento. Nella villa sarà allestita anche una caffetteria, dove grandi e piccoli potranno rilassarsi bevendo una cioccolata o un vin brûlé.

Nel parco ci sarà il tendone delle feste, una superficie di 300 metri quadri che servirà da ingresso e da reception e nel quale si svolgeranno attività di teatro, circensi e di danza per bambini oltre che serate tematiche per le famiglie.