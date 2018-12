Canturina bis, parte il primo lotto

"È un momento storico per Cantù e per la viabilità canturina: ci eravamo impegnati a far partire finalmente la tanto agognata 'Canturina bis' e la promessa è stata mantenuta, a dimostrazione della grande attenzione riservata al territorio comasco". È il commento del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba, a proposito della ratifica, da parte del consiglio regionale, dell'emendamento a firma dell'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini, che cofinanzia con 1.300.000 euro la realizzazione del primo lotto della 'Canturina bis'.

Dopo il via alle due rotatorie, oggi, con l'emendamento approvato, si garantisce il cofinanziamento regionale alla realizzazione del primo lotto funzionale della 'Canturina bis', ossia il collegamento partendo da nord della via per Cantù a Cucciago e di corso Europa a Cantù.

