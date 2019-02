Quasi 5mila persone al Carnevale canturino

Anche per il secondo appuntamento dell'anno, ultimo per il mese di febbraio, il Carnevale di Cantù bissa il successo dell'esordio. Questa 93esima edizione della manifestazione convince sempre di più e richiama nella cittadina lariana un pubblico entusiasta. Moltissimi gli accessi registrati e grande soddisfazione per il comitato organizzatore. Sono 3.683 paganti e 1.065 i ragazzi per un totale di 4.748 spettatori, un vero successo.

Anche alcuni dei giocatori della Pallacanestro Cantù sono venuti a godersi lo spettacolo con la famiglia. Il prossimo appuntamento è per il 10 marzo con la terza sfilata e si proseguirà poi con il gran finale di sabato grasso, il 9 marzo.