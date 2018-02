Carnevale di Cantù, il gruppo Il Coriandolo vince la sfilata dei carri

Il tempo, a tratti incerto, ha solo minacciato, ma non rovinato, il carnevale canturino. La giornata finale di sabato 17 febbraio 2018 è riuscita alla grande, confermando il successo della collaudata formula dell'associazione Carnevale Canturino che ha nuovamente riscosso l'apprezzamento del pubblico. A dirlo sono i numeri. La sfilata finale ha visto la partecipazione di 3.947 persone paganti e 1.825 ragazzi sotto i 14 anni (e quindi non paganti) per un totale di 5.772 spettatori.

La sfilata dei carri è stata vinta dal gruppo Il Coriandolo che ha conquistato il primo premio grazie al carro "Lacrime di ghiaccio". Gran festa al momento della premiazione.