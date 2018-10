Sicurezza, dalla Regione Lombardia 400mila euro per la caserma dei carabinieri di Cantù

Riqualificazione in vista per la caserma dei Carabinieri di Cantù: sono infatti stati stanziati 400mila euro, divisi al 50 per cento tra Regione Lombardia e Comune di Cantù, per interventi di riqualificazione e ammodernamento.

Uno stanziamento ha sancito dalla Giunta regionale, attraverso la delibera proposta dal presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni e Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale).

"Grazie al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra i Comuni di Cantu', Alzate Brianza, Carimate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco - ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba, alla presenza di tutti i sindaci dei Comuni sottoscrittori - sara' possibile realizzare, oltre al nuovo Comando di Polizia locale e all'area di parcheggio videosorvegliato, un polo infrastrutturale dedicato alla sicurezza urbana".

Le risorse regionali

Il cofinanziamento di Regione Lombardia prevede risorse per 200mila euro, risorse che si rendono disponibili dal bilancio preventivo 2018-2020 e che saranno suddivise equamente nelle annualita' 2018 e 2019.

"Ringrazio il presidente Fontana e gli assessori Sertori e De Corato per l'attenzione rivolta al territorio della provincia di Como", ha proseguito Turba. "Si tratta - ha concluso - di un intervento che permettera' di aumentare livello di sicurezza urbana dei residenti, nonche' di prevenire e contrastare il livello di criminalita'". "Quello della sicurezza - e' il commento degli assessori Sertori e De Corato - e' un tema molto sensibile, al quale la Giunta Fontana sta prestando tempo e risorse, dimostrando un impegno concreto e reale".