Mercoledì sera a Cantù, polizia locale ferma auto elaborata

Come ogni mercoledì sera la polizia locale di Cantù ha presidiato il centro cittadino ed effettuato numerosi controlli, sia su persone che su veicoli. In occasione del cosiddetto "mercoledrink" i vigili della cittadina brianzola spiegano mezzi e uomini per contrastare illeciti di varia natura, dalla guida in stato di ebbrezza al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. La serata a cavallo tra il 24 e il 25 luglio 2019 è stata particolarmente tranquilla, anche se non sono mancate multe e denunce.

Durante i controlli di polizia stradale sono stati esaminati 47 veicoli durante tre posti di controllo, con i conducenti sottoposti al controllo preliminare del livello di alcool nel sangue e sono state contestate 6 violazioni del codice della strada tra cui. Un'auto è stata multata perché i vigili hanno riscontrato una modifica delle caratteristiche costruttive legate all’emissione dei gas di scarico. Per il proprietario è scattata la sanzione amministrativa di 431 euro più il ritiro della carta di circolazione. Inoltre, un altro automobilista è stato sanzionato perché non aveva con sé la patente di guida.