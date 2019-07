Nuovi controlli dei carabinieri a Cantù: 13 ragazzi segnalati per possesso di droga

Nuovi controlli dei carabinieri a Cantù: militari in azione in un servizio di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali in particolare nel contrasto allo spaccio di droga.

I carabinieri hanno controllato auto e persone in particolare nella serata di mercoledì 10 luglio 2019, nell'ambito del cosiddetto Mercoledrink, che ogni settimana in estate attira moltisi giovanissimi e che già è stato nel mirino dei controlli delle forze dell'ordine.

Decine le persone e i veicoli controllati nelle zone nevralgiche del centro di Cantù: in tre giorni hanno segnalato alla prefettura 13 persone come assuntori di droga, trovate in possesso di quantitativi di sostanza stupefacente (del tipo hashish, marjuana e cocaina). In totale sono stati rinvenuti 2 grammi di cocaina, 5 di hashish e 20 di marijuana che, se pensati in molteplici dosi per uso personale, danno il senso della mole di sequestri effettuata con contestuali segnalazioni alla Prefettura competente. I fermati hanno tutti un'età compresa tra i 19 e i 35 anni.