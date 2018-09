Cantù, fuma marijuana mentre è ai domiciliari: arrestato

Era agli arresti domiciliari per estorsione e furto aggravato, ma questo non gli ha imperdito di trovarsi con altre due persone a consumare droga, per l'esattezza marijuana. Gli è andata male: è stato infatti sorpreso dai carabinieri di Cantù.

Nei guai è finito Y.A., 32 anni, originario del Marocco e residente a Cantù: durante un controllo dei militari avvenuto l'11 settembre scorso l'uomo era stato trovato a fare uso di sostanze stupefacenti (marjuana, per l’esattezza, che stava consumando insieme ad altre due persone). E' stato denunciato per inadempienza delle prescrizioni previste dagli arresti domiciliari.

Inesorabile, dunque, è giunto per Y.A. il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il comportamento tenuto e contrario alla legge. Alla luce di ciò, l'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura cautelare. Il 32enne marocchino è stato quindi portato nel carcere Bassone di Como.

Nello scorso mese di maggio un altro cittadino marocchino era finito nei guai ad Albiolo perchè sorpreso a spacciare droga mentre era agli arresti domiciliari.