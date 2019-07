Furto di bici vicino al Comune: ladro incastrato dalla telecamera

Ha rubato una bicicletta in pieno giorno in via Parini, nei pressi del Comune e dell'ufficio postale di Cantù, ma è stato incastrato dalle immagini del video girato dalla telecamera di sorveglianza. Nei guai un 40enne canturino che è stato rintracciato dagli agenti di polizia locale dopo che un sessantenne residente nella frazione di Vighizzolo ha degnalato il furto della propria bicicletta. Il ladro è stato rintracciato nella propria abitazione e ai vigili ha ammesso subito la propria responsabilità. La bici è stata restituita al legittimo proprietario che ha provveduto anche a querelare l'uomo.



Il sindaco di Cantù, Alice Galbiati, ha commentato: "La nostra Polizia Locale spazia da interventi per eventi bagatellari a quelli più seri e complessi con la stessa professionalità e competenza. Un’azione quotidiana certamente rigorosa quanto appassionata e capace di adattarsi alle esigenze emergenti per garantire i più alti livelli sicurezza urbana".