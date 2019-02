Furto al centro commerciale Mirabello di Cantù, arrestato 27enne: doveva già essere in carcere

Aveva rubato al centro commerciale Mirabello di Cantù nel dicembre 2018, ma era già stato condannato a quasi 2 anni di carcere per un altro furto, commesso al supermercato Tigros di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) il 5 luglio 2016. Per questo un 27enne residente a Gallarate ma di fatto senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense-Compagnia di Cantù.

L'ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Verbania, è stato eseguito martedì 12 febbraio 2019 nei confronti di C.S., classe 1992, residente a Gallarate, di fatto senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato. L'uomo doveva scontare la pena di 1 anno, 7 mesi e 24 giorni di reclusione per fatti commessi il 5 luglio 2016. In quell'occasione il 27enne a Gravellona Toce, nel supermercato Tigros, aveva rubato diverse bottiglie di alcolici occultandole nella propria borsa.

Da quell’episodio l'uomo aveva compiuto altri reati, tra cui anche un furto aggravato commesso lo scorso 21 dicembre presso il centro commerciale “Mirabello” di Cantù, per il quale fu arrestato in flagranza.

I militari della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense, in collaborazione con quelli della Stazione di Saronno, ricevuto l'ordine di eseguire il provvedimento, hanno localizzato il 27enne, rintracciato a Saronno e lo hanno potato al carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.