Appicca un incendio per pulire il bosco: pensionato denunciato a Cantù

Ha racontato di avere appiccato l'incendio per ripulire l'area boschiva dalle sterpaglie. Nei guai un uomo di 72 anni fermato dai carabinieri di Cermenate dopo che è scattato l'allarme incendio in via San Francesco a Cantù, in una zona boschiva adiacente a Corso Europa (vicino al Bennet, per intenderci).

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di domenica 18 febbraio 2018 per domare prontamente le fiamme mentre i militari hanno avviato subito le indagini riuscendo ad acquisire preziosi dettagli sull'automobile vista allontanarsi dal luogo dell'incendio.

Dopo poco i carabinieri hanno rintracciato l'autore del gesto incendiario. Si tratta di un pensionato residente a Cantù. E' stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di incendio boschivo.