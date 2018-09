Incendio a Vighizzolo, frazione di Cantù. Un rogo è divampato nell'ex oratorio di via Pasubio 4. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 quando le fiamme si sono propagate all'interno dei locali bruciando gli arredi presenti. Non si registrano feriti o intossicati. I carabinieri della compagnia di Cantù sono intervenuti per indagare sull'accaduto.