Auto esce di strada e atterra ribaltata sul parcheggio del Bennet

Incidente a Cantù intorno alle 5.30 del mattino del 25 novembre 2018. Un'auto è finita fuoristrada mentre percorreva Corso Europa e si è ribaltata sul parcheggio del Bennet. Le cause dell'incidente non sono chiare. Da quanto si è potuto ricostruire la macchina, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha sbandato e ha urtato il guard-rail abbattendolo e poi oltrepassandolo. La macchina è caduta per alcuni metri atterrando ribaltata sul parcheggio del Bennet. L'occupante conducente che si trovava all'interno ne è uscito pressoché illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il parcheggio e la ditta di rimozioni e interventi stradali Vibo Car. Ai carabinieri di Cantù spetta il compito di ricostruire la dinamica e valutare le responsabilit.