Incidente a Cantù tra auto e furgone: 3 feriti

Incidente stradale in via per Alzate tra i comuni di Cantù e Alzate Brianza poco prima di mezzogiorno di mercoledì 29 maggio 2019: secondo le prime informazioni, sono due i mezzi coinvolti, un'auto e un camioncino. Dopo l'impatto, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco, la vettura è finiti fuori strada. Ingenti i danni alla parte anteriore del mezzo.



Grande spiegamento di mezzi di soccorso per portare aiuto ai 3 feriti coinvolti: in via per Alzate sono arrivate tre ambulanze, da Cantù, Lurago e Cadorago, oltre a due automediche da Como. Intervenuti anche i pompieri, come detto, con un mezzo e sei uomini, e la polizia locale per effettuare i rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità, oltre che per gestire la viabilità.

I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo.