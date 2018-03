Incidente a Cantù: esce di strada e abbatte un albero con l'auto

Incidente a Cantù in via per Alzate intorno alle 19 di sabato 10 marzo 2018. Un'auto guidata da un ragazzo di 20 anni è uscita di strada. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite e sono al vaglio dei carabinieri della compagni di Cantù. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto e dopo essere uscito di strada è andato a sbattere contro un albero abbattendolo. Inizialmente si è temuto il peggio per il giovane conducente che è stato, invece, tratto in salvo pressoché illeso.