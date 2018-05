Incidente a Cantù, 4 feriti: soccorsi 3 bambini

Incidente stradale a Cantù nella mattina di giovedì 10 maggio 2018, poco dopo le 8.30: secondo le primissime informazioni, sono due le vetture coinvolte. Ancora incerta la dinamica dello schianto, al vaglio delle forze dell'ordine. Una delle due auto, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco, è finita contro il muretto di un'abitazione.



Quattro le persone coinvolte, una donna di 35 anni e tre bambini, di 7,8 e 10 anni.

Grande la mobilitazione e lo spavento, vista la presenza dei tre bambini a bordo: sul posto, in via Pitagora all'altezza del civico 1, sono intervenuti in codice rosso due ambulanze e un'automedica oltre ai vigili del fuoco di Como. Intervenuta anche la polizia locale di Cantù per i rilievi e la gestione del traffico.

I feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti, le loro condizioni non sarebbero gravi.

