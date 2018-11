Incidente con la supercar a Cantù: ragazza ferita

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato 24 novembre 2018 a Cantù: per cause in corso di accertamento due auto, un'utilitaria e una Lotus verde, si sono scontrate in via per Alzate intorno alle 14.30.

Ferita, fortunatamente in maniera non grave, una ragazza di 22 anni. In via per Alzate è intervenuta un'ambulanza della croce rossa di Montorfano che ha portato la giovane in ospedale per accertamenti in codice verde. Ingenti, invece, come si vede nelle foto, i danni alle vetture, in particolare alla Lotus.Soccorso anche un uomo di 33 anni.Intevenuta anche la polizia locale e i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale.

Poche ore prima sulla stessa strada, ma in territorio di Alzate Brianza, si era verificato un altro incidente che ha visto coinvolta sempre una giovanissima.