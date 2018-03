Incidente nella notte a Cantù, uomo cade in moto: è grave

Grave incidente nella notte di venerdì 16 marzo 2018 a Cantù, in via Milano: per cause in corso di accertamento un uomo di 59 anni residente a Cantù è caduto mentre era in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto prima delle 2.

Sul posto sono intervenute ambulanza da Cantù e automedica da Como. In un primo momento i soccorsi sono stati allertati in codice giallo, ma le condizioni del motociclista sono apparse più gravi, tanto che è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, è ricoverato in prognosi riservata.

Allertati anche i carabinieri di Cantù intervenuti per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.