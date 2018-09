Incidente a Cantù, scontro auto-moto: uomo ferito

Incidente stradale tra un'auto e una moto a Cantù in via per Alzate, all'altezza dell'incrocio con via Sparta. E' successo poco dopo le 7 di venerdì 28 settembre 2018.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: violento l'impatto con danni importanti alla vettura e alla moto coinvolte, come si vede nelle foto scattate dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la strada.



Allertati subito i soccorsi: a Cantù sono arrivate ambulanza e automedica per soccorrere un uomo di 52 anni rimasto ferito. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto che i mezzi di soccorso sono stati allertati in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato portato in codice giallo, con indicazione di media criticità, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.