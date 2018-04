Cantù, tampona un'auto e scappa ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato pirata della strada

Aveva urtato con il suo furgone l'auto di una donna che stava facendo manovra in un parcheggio a Cantù, causandole un trauma cervicale con 10 giorni di prognosi, ma non si era fermato. A distanza di una settimana è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza e denunciato per lesioni personali stradali colpose.

L'incidente

L'episodio era avvenuto nella serata del 5 aprile 2018: la donna, una giovane canturina, stava facendo manovra con la sua Lancia Y per uscire da un parcheggio quando è stata urtata da un furgone che poi si era dileguato. La donna, a causa dell'incidente, ha subito un trauma cervicale ritenuto guaribile in 10 giorni.

Le indagini



Per rintracciare il conducente alla guida del furgone pirata, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù hanno passato al setaccio tutte le telecamere presenti sulle vie di fuga. Una scelta che si è rivelata vincente: grazie alle immagini, infatti, i militari hanno individuato la targa del furgone e sono quindi riusciti a risalire al conducente. Si tratta di un 45enne italiano, C.M. le sue iniziali

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como in stato di libertà per il reato di lesioni personali stradali colpose. Il furgone è stato messo sotto sequestro.