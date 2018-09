Precipita con il paracadute a Orbetello: grave uomo di Cantù

Grave incidente con il paracadute per un uomo di 57 anni di Cantù: come riporta il Giorno, è successo sabato 15 settembre 2018 alla Parrina di Orbetello, in provincia di Grosseto. Il paracadutista è precipitato in fase di atterraggio durante un lancio di addestramento. Secondo il quotidiano, il canturino non è in pericolo di vita ma ha riportato fratture a entrambe le gambe. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Rossa e dall'elisoccorso Pegaso: il 57enne è stato portato all'ospedale di Grosseto dove è stato operato. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.