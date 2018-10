Inquietude, la band di Cantù cerca di conquistare X Factor

La bdand di Cantù Inquietude ha superato la fase dei bootcamp di X Factor. Con una sperimentazione sopra una cover di Lucio Battisti (Anna) i quattro artisti canturini hanno conquistato i giudici del talent show ed entrano di diritto nella selezione dei cinque talenti della loro categoria. Asia Argento, infatti, ha consegnato loro una sedia nel proprio gruppo sottraendola agli Akira Manera.

L'esito della selezione per gli Inquietude era tutt'altro che scontata: durante le audizioni avevano commesso qualche errore e nella serata dell'11 ottobre 2018 quando si sono esibiti tutte le luci erano ormai diventate rosse, ciò significa che tutti i posti per continuare nell'avventura di X Factor erano già stati presi. E invece la loro esibizione è piaciuta e ora si apprestano ad affrontare gli home visit. Solo tre concorrenti per categoria, poi, andranno ai live.