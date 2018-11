Cantù, malore a scuola: paura per una ragazza di 16 anni

Attimi di apprensione a Cantù, alla scuola Enaip di via XI Febbraio, 8 dove nella tarda mattinata di martedì 20 febbraio 2018 una studentessa di 16 anni è stata colta da malore.

Grande spavento tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso e a scuola sono arrivate un'ambulanza della croce rossa di Cantù e un'automedica da Como. Dopo le prime cure il personale medico ha preferito far fare alla ragazza ulteriori accertamenti: è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.