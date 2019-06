Mercoledrink a Cantù, denunciato ubriaco al volante e sequestrati 30 grammi di droga

Massiccia operazione di controlli dei vigili durante il Mercoledrink a Cantù che raduna in centro, in zona piazza Garibaldi, centinaia di giovani. Polizia locale al lavoro mercoledì 26 giugno 2019 dalle 19.15 alle 6 del mattino, con l'aiuto anche di due unità cinofile.

Controlli delle auto: denunciato 40enne milanese

60 i veicoli controllati riscontrando cinque illeciti amministrativi per violazioni al codice della strada ed uno di carattere penale: un quarantenne di Milano è stato trovato ubriaco al volante in piazza Parini poco dopo l'una di notte. I vigili hanno riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore di oltre una volta e mezzo il limite consentito di 0,5 g/l, pertanto ne è derivava il ritiro immediato della patente e il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Ora rischia l’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

Droga in piazza: sequestri e segnalazioni

Le verifiche sono proseguite anche in zona centro dove sono state identificate diversi ragazzi, alcuni dei quali verranno segnalati alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e su cui si stanno compiendo ulteriori approfondimenti anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza.

In più la polizia locale ha trovato involucri di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio per un totale di circa 30 grammi. Controlli che vanno ad aggiungersi a quelli compiuti sabato pomeriggio, sempre con l’ausilio dell’unità cinofila, nei confronti di una quattordicenne nell’area di piazza Garibaldi trovata in possesso di sostanze stupefacenti.

Infine poco prima delle 4 in via Grandi i vigili hanno soccorso un 17enne che si è sentito male per aver bevuto troppo e affidato alle cure del 118 che lo ha portato all'ospedale di Cantù.

I controlli, annuncia la polizia locale, proseguiranno anche nelle prossime settimane.