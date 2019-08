Mercoledrink a Cantù: tante multe e una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Ancora controlli a Cantù da parte della polizia locale in occasione del cosiddetto "Mercoledrink", la serata dedicata alla movida ogni mercoledì sera in centro paese. I vigili canturini hanno effettuato posti di controllo fino all'alba del giorno dopo.

Multe con il telelaser

Dalle 2 alle 3.30 sono stati effettuati controlli con il telelaser che hanno consentito di multare 7 automobilisti per svariate violazioni al codice della strada: un mancato uso delle cinture di sicurezza, un uso del telefonino durante la guida, tre superamenti dei limiti di velocità di 22, 24, e 28 km orari rispetto al limite di 50 k/h. La fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 del mattino è ritenuta nel caso di eccesso di velocità un’aggravante da cui conseguono una sanzione amministrativa 230,67 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Oltre a queste sanzioni sono state elevate 16 contravvenzioni per sosta vietata.

Ubriaco al volante

Alle 23.30 in piazza Parini è stata contestata la guida in stato d’ebbrezza ad un ragazzo residente a Como il cui tasso alcolemico nel sangue era pari a quasi tre volte il limite massimo consentito di 0,5g/l. Si è provveduto al ritiro immediato della patente di guida e alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria. Rischia un’ammenda fino a 3200,00 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno, la decurtazione di 10 punti dal documento di guida nonché la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

Sostanze stupefacenti