Cantù, morto l'ex sindaco Michele Di Leo: colpito da un malore alla guida

E' morto Michele Di Leo, 95 anni, ex sindaco di Cantù: nella mattina di venerdì 8 giugno 2018 Di Leo aveva accusato un malore mentre era alla guida della sua auto in via Dante ed era uscito di strada. Soccorso, era stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. In serata è deceduto, come riporta la Provincia.

Lutto nella cittadina brianzola, dove Di Leo era molto conosciuto anche per essere stato storico maestro delle scuole elementri.