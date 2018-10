Cantù, caduto dal tetto di casa: morto l'imprenditore Silvano Bettio di Carimate

E' morto in seguito alle gravi ferite riportate Silvano Bettio, imprenditore 71enne di Carimate, caduto, secondo quanto riporta la Provincia, dal tetto della casa del figlio in via Pompei a Cantù, giovedì 25 ottobre 2018.

Bettio, socio della nota impresa di lattoneria Lattonedil di Carimate, secondo la ricostruzione del quotidiano, era salito sul tetto per capire le cause di un'infiltrazione d'acqua. Poi la caduta da un'altezza tra i 4 e i 5 metri.

Subito sono intervenuti i soccorsi e Bettio è stato portato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato operato, ma purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta.