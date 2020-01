Cantù, partorisce in casa assistita dal marito: il miracolo del piccolo Riccardo

Alessandro e Ylenia si erano recati all'ospedale soltanto qualche giorno prima, dopo che lei, come spesso accade nell'ultimo periodo di una gravidanza, aveva avvertito alcune contrazioni. I medici, però, l'avevano rassicurata dicendole che poteva ritornare a casa e che per la nascita di Riccardo occorreva aspettare ancora qualche giorno. Falso allarme, insomma. Ma quello di stamattina, 18 gennaio 2020, non è stato affatto un falso allarme.

La donna ha avuto contrazioni improvvise, questa volta più forti e accompagnate da movimenti sospetti nella pancia. Ylenia Ponti, infermiera di 38 anni, ha capito subito che Riccardo aveva fretta di nascere e ha immediatamente allertato il marito Alessandro Di Cola, 39 anni, sergente maggiore dell'esercito. L'uomo ha mantenuto il sangue freddo e si è subito adoperato per assistere la moglie nell'imminente parto. Nel frattempo il padre di Ylenia ha chiamato il 118. L'operatore dall'altro capo del telefono non ha fatto in tempo nemmeno a dare le istruzioni del caso: Riccardo è venuto alla luce alle ore 10.30.

Quando i soccorsi sono finalmente giunti nell'abitazione della famiglia, in via Padova a Cantù, Riccardo era avvolto in un asciugamano tra le braccia del padre. Madre e figlio sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove i medici hanno potuto constatare le buone condizioni di entrambi. Riccardo pesa 3,4 chilogrammi e solo per precauzione, visto il modo inusuale e inaspettato con il quale è nato, è stato messo nell'incubatrice. Ad ogni modo mamma Ylenia e papà Alessandro hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo e gioire di questa splendida, e un po' miracolosa, nascita. A loro i più grandi auguri e congratulazioni della redazione di QuiComo.