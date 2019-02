Rissa davanti alle giostre di Cantù: un ragazzo in ospedale

Lite sfociata in un'aggressione tra due ragazzi davanti alle giostre di Corso Europa a Cantù.

E' successo nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio 2019, verso le 15.30. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Cantù intervenuti sul posto.

Secondo quanto è stato possibile apprendere finora, due ragazzi pare di origine straniera, tra cui un 20enne, avrebbero litigato per motivi da accertare. I due sarebbero venuti alle mani, riportando entrambi alcune ferite e contusioni.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, intervenuti in codice rosso: il ragazzo aggredito sarebbe scappato senza attendere l'arrivo dell'ambulanza, mentre l'altro (il 20enne) è stato soccorso dalla Croce Rossa e portato in ospedale a Cantù in codice verde per accertamenti.

In corso le indagini dei carabinieri.