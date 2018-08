Scippa, picchia e tenta di violentare una donna: arrestato a Cantù

Violenza nella mattina del 29 agosto 2018 nel centro di Cantù. Una donna di nazionalità nigeriana è stata avvicinata da un uomo di origine liberiana intorno alle 9 del mattino in via Ariberto, vicino a piazza Garibaldi. L'uomo ha cercato di scippare la donna ma questa ha opposto resistenza. Anziché desistere dal suo intento il rapinatore l'ha spinta a terra e colpita con calci e pugni e le ha sottratto alcuni euro in moneta. La donna, però, è riuscita a scappare e si è rifugiata in un negozio chiedendo aiuto ai due esercenti. Il liberiano l'ha inseguita ed è entrato nel negozio ancora con l'intento di derubarla ma ha trovato la resistenza dei due negozianti che lo hanno cacciato e inseguito per strada iniziando un violento diverbio. E' a questo punto che è intervenuto un vigili di Cantù in borghese che ha separato i litiganti impedendo allo stesso tempo al liberiano di fuggire. In poco tempo sono sopraggiunti i colleghi della polizia locale. Si è scoperto che il liberiano nella notte aveva cercato di violentare la donna. I due si conoscevano solo di vista. L'uomo sarà processato con rito direttissimo.