Versa soldi falsi in banca: donna arrestata a Cantù

Ha cercato di versare soldi falsi a una filiale di Ubi Banca di Cantù, in piazza Marconi 9. La donna, originaria del Ghana ma residente nella cittadina brianzola, è stata arrestata dai carabinieri intervenuti su segnalazione dell'istituto bancario. I militari della stazione di Cermenate hanno fermato la 34enne africana e l'hanno trovata in possesso di ben 12.480 euro in banconote da 100, 50 e 20 euro, tutte risultate false. La donna, tra l'altro, non ha saputo o voluto giustificarne la provenienza.

L'episodio è avvenuto il 19 marzo intorno alle ore 15. Ieri il gip del tribunale di Como ha convalidato l'arresto.