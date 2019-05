Cocaina in auto: spacciatore arrestato a Cantù

Cercava di nascondersi nell'abitacolo della sua auto, ma i suoi movimenti sospetti non sono sfuggiti ai carabinieri che, dopo il controllo, lo hanno trovato in possesso di 13 grammi di cocaina. Per questo un 31enne albanese, B.X. le sue iniziali, è stato arrestato a Cantù nella serata del 14 maggio 2019. Per lui l'accusa è quella di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' successo in piazza Marconi: i militari procedendo al controllo di un’autovettura sospetta, hanno colto l'albanese, residente a Cantù, che tentava di nascondersi alla vista dei carabinieri all’interno dell’abitacolo. Lo hanno trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina (dal peso di 13 grammi, suddivisi in 4 involucri avvolti in cellophane). Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rivenuti mille euro in contanti ritenuti provento di spaccio e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato portato nel carcere Bassone di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.