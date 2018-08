Dopo nove anni finisce in carcere: arrestato spacciatore di 54 anni

Un uomo di 54 anni di Cantù è stato arrestato nella mattinata del 22 agosto 2018 dai carabinieri della cittadina brianzola mentre si trovava nella propria abitazione. I militari gli hanno notificato un provvedimento di custodia cautelare in regime di semilibertà per una condanna a 2 anni e 4 mesi a causa del reato di spaccio. I fatti per i quali è stato condannato risalgono nientemeno che al 2009 e al 2010. Insieme ad altri complici aveva nascosto un quantitativo di hashish pari a 100 chilogrammi e 1 chilo di cocaina. A fermarlo la prima volta sono stati i carabinieri di Trento, ma nel 2016 l'uomo si è visto sospendere la pena in attesa dell'esito del ricorso presentato dal suo avvocato. Nel febbraio di quest'anno, però, il tribunale di Trento ha giudicato inammissibile il ricorso. I carabinieri di Cantù lo hanno raggiunto nella sua abitazione e lo hanno arrestato.