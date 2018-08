Cantù, movida del mercoledì: arrestato per spaccio a minorenni

Un ragazzo di 28 anni di Cantù è stato arrestato nella sera del 15 agosto nel parco pubblico di via Colombo, nella cittadina brianzola. I carabinieri sono intervenuti in occasione della serie di controlli intensificati nella zona in concomitanza con il cosiddetto "mercoledrink", cioè la movida del mercoledì che anima il centro di Cantù.

I militari hanno notato quattro giovani nel parco, ma a insospettirli è stata la presenza di uno di loro di età notevolmente superiore a quella degli altri. Le successive verifiche e perquisizioni hanno permesso di trovare 6 grammi di hashish nelle tasche del più grande del gruppo. Gli altri tre erano tutti minorenni. E' stato appurato che il pusher di 28 anni aveva appena venduto una dose di sostanza stupefacente a uno dei minorenni. Il 28enne è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.