Spaccio di droga a Cantù: arrestati due pusher nel parcheggio delle case popolari

Spacciavano droga davanti alle case popolari di via Spluga a Cantù: ma la loro attività non è passata inosservata a una pattuglia dei carabinieri di Cantù. Arrestati due uomini, un 41 enne di Cucciago, A.V. le sue iniziali, e un 35enne canturino, R.A..

Le manette sono scattate nelle prime ore di mercoledì 26 settembre 2018. I militari hanno notato nei parcheggi condominiali dell'ampio complesso delle case popolari di via Spluga un’autovettura con a bordo due persone, a fari spenti e in zona non illuminata.

La circostanza sospetta ha attirato l’attenzione dei militari che, nel frattempo, hanno notato l’arrivo di un’altra macchina, anche questa con a bordo due persone (i due uomini successivamente arrestati), che si afiancava a quella in sosta. A bordo di quest'ultima i carabinieri hanno poi accertato la presenza di due persone segnalate alla Prefettura di Como in qualità di assuntori.

L’immediato intervento dei militari ha permesso di sorprendere A.V. e R.A. in profondo stato di agitazione: le successive perquisizioni personali e della macchina hanno portato i carabinieri a rinvenire oltre 100 grammi di marjuana abilmente occultate in un borsello e suddivise in involucri di cellophane, nonché denaro contante in banconote di piccolo taglio. Nelle successive perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno ritrovato tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto posto in sequestro penale. Gli arrestati, concluse le formalità, sono stati portati nel carcare Bassone di Como. L'accusa per loro è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.