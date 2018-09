Spaccio di droga al parco Argenti di Cantù: un arrestato e un denunciato

Blitz dei carabinieri di Cantù nel parco Argenti della cittadina brianzola contro lo spaccio di droga.

Nel pomeriggio di giovedì 27 settembre 2018 i militari hanno notato movimenti sospetti nel parco, una zona costantemente monitorata: qui hanno fermato un 23enne cittadino marocchino residente a Cantù, K.J. le sua iniziali, che aveva appena venduto una dose di hashish del peso di 1,5 grammi a un 38enne di Senna Comasco, T.C., che infatti ne era in possesso.

I carabinieri hanno proceduto alle perquisizioni personali e domiciliari: il 23enne marocchino è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish oltre a 610 euro in denaro contante mentre a casa del 38enne di Senna i militari hanno trovato 2 piante di marijuana e 10 grammi della stessa sostanza, motivo per cui è stato deferito in stato di libertà.

Arrestato invece il 23enne e portato nel carcere Bassone di Como in attesa di giudizio di convalida.

Per entrambi l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Solo due giorni fa due spacciatori erano stati arrestati sempre a Cantù nel parcheggio delle case popolari.