Spaccia droga con un coltello in tasca: denunciato pusher a Cantù

In tasca aveva la droga da vendere e un coltello: per questo un 35enne di Cantù, M.A. le sue iniziali, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 aprile 2018.

L'uomo è stato rispreso a Cantù durante un controllo nell'ambito di una maxi operazione notturna di controllo dei militari della compagnia di Cantù sul territorio che ha interessato anche il fenomeno della prostituzione.

Il 35enne è stato trovato in possesso di oltre 25 grammi di di hashish e cocaina nonché di un coltello con lama della lunghezza di 16 centimetri manico di 13..

I controlli

Nello stesso contesto sono stati segnalati 7 assuntori perché in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marjuana per uso personale.

Nell'ambito dell'operazione i carabinieri hanno anche denunciato due persone vari reati predatori: si tratta di un 57enne di Cassina Rizzardi, B.I. le sue iniziali, per il reato di ricettazione perché trovato in possesso di un articoli di abbigliamento risultati rubati e di un 23enne di Mozzate, L.M., autore di un furto di detersivi dalla cantina del vicino di casa che ne aveva denunciato il furto in precedenza.