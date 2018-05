Cantù, tir incastrato in via Asiago: traffico in tilt

Traffico paralizzato per due ore a Cantù in via Asiago dove nella prima mattina di mercoledì 2 maggio 2018 un tir si è incastrato nel fare manovra. E' successo intorno alle 8.40.

Il grosso mezzo pesante, come si vede nella foto scattata dai vigili del fuoco, non riusciva più ad andare nè avanti nè indietro.



Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: in via Asiago è arrivata una squadra da Cantù, ma è stato richiesto anche l'ausilio dell'autogru dalla sede centrale.

Complesse le operazioni per liberare e rimettere in strada l'autoarticolato: il mezzo è stato anche in parte sollevato dall'autogru per aiutarlo a girare.

Sul posto anche la polizia locale di Cantù per dirigere il traffico, rimasto a lungo bloccato proprio nell'ora di punta per permettere le operazioni.

L'intervento si è risolto solo alle 10.30.

Un episodio analogo a quanto accaduto ad Alzate Brianza il 21 dicembre 2017: anche in quel caso un camion era rimasto incastrato per 3 ore durante una manovra ed era stato liberato solo dai vigili del fuoco.