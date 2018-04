Palpeggiata davanti al centro commerciale il sabato pomeriggio: arrestati due uomini

E' accaduto in pieno giorno, sabato pomeriggio (21 aprile 2018): una ragazza era seduta su una panchina davanti al centro commerciale Mirabello di Cantù quando le si sono avvicinati due uomini di nazionalità pakistana- I due hanno tentato un primo approccio al quale la donna ha opposto un netto rifiuto. I due però non hanno desistito e mentre uno di loro le sbarrava la via di fuga l'altro ha iniziato a palpegiarla pesantemente le parti intime. La giovane è riuscita a fatica a divincolarsi e a gridare aiuto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Cantù che dopo speditive indagini hanno rintracciato i due aggressori molestatori. A.J, classe 1988 e S.N., del 1979, sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale.